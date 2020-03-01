Şampiyon Rafael Nadal! - Son Dakika
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Şampiyon Rafael Nadal!

16 dakika önce

Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası İspanyol Nadal ile klasmanın 35. basamağındaki ABD'li Fritz karşılaştı.

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Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası İspanyol Nadal ile klasmanın 35. basamağındaki ABD'li Fritz karşılaştı.


Sahadan 1 saat 14 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-2) galip ayrılan Nadal, Meksika Açık'ı 2005 ve 2013'ten sonra 3. kez kazandı.


33 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon ilk, kariyerindeki 85. tekler şampiyonluğuna ulaştı.


Nadal, Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) ve Ivan Lendl'ın (94) ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 4. sırasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:18 
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