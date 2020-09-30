Şampiyon roket takımı irtifa yükseltti - Son Dakika

Şampiyon roket takımı irtifa yükseltti

Şampiyon roket takımının yeni hedefi yurt dışında başarı kazanmak

SAMSUN - TEKNOFEST'te birincilik elde eden Tanyeli Roket Takımı başarıya giden 8 ayda elde ettikleri kazanımı anlattı. Öğrenciler yeni hedeflerinin bir yurt dışı başarısı kazanmak olduğunu dile getirdi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Atakum Gençlik Merkezi'nin destekleriyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından kurulan Tanyeli Roket Takımı, TEKNOFEST 2020'de "Roket Alçak İrtifa" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Kazanılan başarının ardından Samsun'a geri dönen takım Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'na ziyaretler gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinin ardından üniversiteliler yarışmanın bir değerlendirmesini gerçekleştirdi.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bu arkadaşlarımız Samsun'un gurur kaynağı oldular. Hayalin ete kemiğe büründüğü bir proje ve daha güzel projelere de gebe olacak bir çalışma oldu. Genç kardeşlerimizin ufuklarına vizyon kattı. Bu projede herkesin ayrı bir emeği var" dedi.

Projenin danışmanlığını yapan OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz, "Öğrencilerden oluşan bir takım. 8 ay gibi kısa bir sürede oldu. Pandemi sürecinde zor şartlarda bu arkadaşlar çalıştılar. 4 aşamalı bir süreçten geçerek bu derece elde edildi" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Ömer Kurt, "Açıkçası roket imalatı, roket projesi ilk başta geldiği zaman diğer herkes gibi bizimde bilgimiz yoktu. 8 aylık bir süreçte araştırma, geliştirme işlemleri ile uğraştık ve bu süreç içerisinde pek çok şey öğrendik. Yarışma gününde, montaj gününde ve atış gününde pek çok tecrübe kazandık. Bu tecrübelerimiz sonucunda ürettiğimiz roket bir başarı elde ettikten sonra TEKNOFEST kapsamında çok kıymetli ve gurur verici anlar yaşadık. Orada pek çok büyüğümüzle tanıştık. Bu işlerle yıllarca uğraşan insanlarla tanıştık ve onlarla fikir alışverişi yapma fırsatı yakaladık. Cumhurbaşkanımız ile doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladık ve bize daha farklı amaçlar, daha farklı tavsiyelerde bulundu. Doğrudan cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık bunlar hayatımız boyunca unutamayacağımız anılar" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Talha Dağ, "Bizim hedefimiz 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında ülkemizin milli savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalarda destek olabilmek için 8 ay önce böyle bir takım kurduk. Atakum Gençlik Merkezi'nde çalışmalarımıza başladık. Süreç içerisinde pandeminin zorluklarına rağmen öğrenci arkadaşlarımız evlerine gitmeyerek hep beraber çalışmayı başlattık. Çalışmanın sonunda emeklerimizin karşılığını gördük. TEKNOFEST'de alçak irtifa kategorisinde Türkiye birincisi olduk. Bu bizim hayalimizdi hayal olarak başladı şimdi hayalimizin sonunda Türkiye birinciliği elde ettik. Biz hem Samsun'umuzu hem ülkemizi yurt dışında temsil edebilmek için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Her son bir başlangıçtır hareket ettik ve geldiğimiz gün çalışmaları başlattık" sözlerine yer verdi.