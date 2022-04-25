Gaziantep ve Braga kardeş şehir olma yolunda - Son Dakika
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Gaziantep ve Braga kardeş şehir olma yolunda

25.04.2022 13:17
Gaziantep ve Braga kardeş şehir olma yolunda

Gaziantep Büyükşehir Belediyes,i Portekiz'in Braga Belediyesi ile kardeş şehir olmak için ilk adım olarak "Niyet Anlaşması"nı imzaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyes,i Portekiz'in Braga Belediyesi ile kardeş şehir olmak için ilk adım olarak "Niyet Anlaşması"nı imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) "Şampiyon Şehirler"i arasında bulunan Gaziantep ile Braga belediyelerinin imzalanan anlaşma kapsamında, ekonomi, gastronomi, akıllı şehir, kültür, spor ve eğitim alanlarında iş birliği yapma kararı aldı.

İmza töreni için Braga'ya giden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio ile bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, toplantıdaki konuşmasında, Gaziantep heyetini en iyi şekilde karşılayan Belediye Başkanı Rio'ya teşekkür etti.

Konuşmasında Gaziantep'in hem ulusal hem de uluslararası çapta dünyanın en aktif ve dinamik şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Karadağ, şunları kaydetti:

"Gaziantep, yalnızca UNESCO tescilli bir gastronomi şehri değil, aynı zamanda, beş büyük sanayi bölgesinin şehir ve dünya ekonomisine katkısıyla beraber ihracat rakamlarının pandemiye rağmen sekteye uğratmayan bir şehir. Gaziantep'in inovasyon öncüsü bir akıllı şehir olmasının yanında yeşil şehir potansiyelinden ve özellikle de göç yönetimi konusunda örnek şehirdir. Braga ile kardeş şehir münasebeti kurmanın her iki şehrin de mütekabiliyeti esasında çeşitli alanlarda iş birliklerinin gelişmesine katkı sunacaktır."

Braga Belediye Başkanı Rio ise her iki şehrin de akıllı şehir, ekonomi, gastronomi, kültürel, sportif ve eğitim alanlarda iş birliği yapacaklarını ve iki şehrin karşılıklı olarak birbirlerini destekleyeceklerini dile getirerek, "Ben de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile aynı unvanı taşıyorum ve bu sorumlulukla şampiyon başkanlar olarak Gaziantep ve Braga için önemli işler gerçekleştireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep ve Braga kardeş şehir olma yolunda
Gaziantep ve Braga kardeş şehir olma yolunda

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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