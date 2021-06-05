Üye Girişi
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu

05.06.2021 10:27

Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştuNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Spor Toto Spor Kulübü sporcuları, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Spor Toto Spor Kulübü sporcuları, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Sezon değerlendirmesi yapan Can Çelebi, Alperen Pektaş, Mustafa Kulaksız, Ali Eren Şahin, Tuğberk Çatkın, Ahmet Furkan Civan, Sarp Seymen, Şener Can ve Veli Kara gelecek sezon hedeflerini anlattı.

CAN ÇELEBİ: GELECEK SEZON 3 KUPAYA TALİBİZ

Tecrübeli sağ kanat oyuncusu Can Çelebi, Türk hentbolunda başarılara imza atmak istediklerini belirterek, 'Gelecek sezonki hedefimizde 3 kupaya da talibiz. Süper Lig şampiyonu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Süper Kupa maçı oynayarak başlayacağız. Daha sonra Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları var. Türkiye Kupası'nı geçen sezon İzmir ekibine kaptırdık, bu sezon onu alıp müzemize 3 kupa hediye etmek istiyoruz. Aynı zamanda Avrupa Kupası maçları oynayacağız. Avrupa Kupası'nda zor rakipler olacak ama ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek, Türk hentboluna güzel başarılar imza atmak için mücadele edeceğiz' dedi.

ALPEREN PEKTAŞ: COVID SÜRECİ BİZİ SENDELEDİ

Takım kaptanı Alperen Pektaş ise yoğun bir lig süreci yaşadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

'Takım halinde lige 12 oyuncumuz Covid olarak başladık. Sezon dönemimiz bitti, hazırlık döneminde turnuvalar yaptık. Tam lige başlayacaktık ki 12 oyuncumuzla birlikte Covid geçirdik. Bu bizi biraz sendeledi. Tekrar bir hazırlık dönemi geçirmek zorunda kaldık. Sonunda tabii ertelenmiş maçlarımız vardı. Bir dönem şöyle oynamaya başladık, hafta içi maç, hafta sonu maç. Bu bizi bayağı bir yordu. Avrupa Kupası'nda da mücadelemiz vardı. Mesela ülkemize geldik, Ankara'ya gelmeden deplasmanlara gittik. Yoğun bir süreç geçirdik. Sonunda da gülen taraf biz olduk, emeklerimizin karşılığını aldık. Sezon boyunca kavgalarımız oldu, gürültülerimiz oldu, güldük eğlendik ama en sonunda yapmış olduğumuz sonuna kadar mücadelemiz bize şampiyonluğu getirdi. Ben takımın en tecrübelilerinden bir tanesiyim, genç arkadaşlarımızla birlik olabildik. Hiçbir zaman bir yükün altına girerken sadece biz yapıyoruz gibi olmadı, hep birlikte kaldırdık yükü. En ufak bir paydası olan bu şampiyonlukta büyük bir saygıyı hak ediyor diye düşünüyorum.'

MUSTAFA KULAKSIZ: ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Genç sol oyun kurucu Mustafa Kulaksız da, sezon boyu şans aldıklarını dile getirerek, 'Öncelikle şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Ağabeylerimize çok teşekkür ederiz. Bizi destekleyen antrenörlerimiz, kulüp başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz' diye konuştu.

ALİ EREN ŞAHİN: AĞABEYLERİMİZ BİZE ÇOK YARDIMCI OLDULAR

Sol kanatta görev alan Ali Eren Şahin de, iyisiyle kötüsüyle bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, 'Bu sezon çok zor geçti. Çok yoğun antrenmanlarımız oldu. İyisiyle kötüsüyle bir sezon geçirdik. Bu mücadelenin sonunda kazanan biz olduk, şampiyonluğu aldık. Mutluyuz, kupa bizim. Çok ağır antrenmanlar yaptığımız için zihinsel olarak da kendimizi toparlamaya çalıştık. Yöneticilerimiz olsun, ağabeylerimiz olsun her türlü desteği verdiler. Elimizden geleni yaptık. Alperen ağabey benim idolüm, zaten A Milli Takım kaptanı. Öğretmenim gibi ne söylüyorsa aynısını uyguluyorum' şeklinde konuştu.

TUĞBERK ÇATKIN: TAKIM OLMAYA BİZ COVIDLE BAŞLADIK

Takım olarak bir koronavirüs süreci atlattıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu Tuğberk Çatkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hep konuştuk bu süreç atlatılacak diye. Bir şekilde geçecek bu. İlk antrenmana başladığımızda inanın vücudumuzu tamamen sıfırladık. Sezon başı yaptığımız kampı sıfırladık. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Koşamıyorsun, yürüyemiyorsun iki adım atıyorsun hemen nefes nefese kalıyorsun. Çok zordu inanın. Ama biz bunun da üstesinden geldik. Başardık ve bunun için de mutluyuz. Takım olmaya biz aslında Covid'le başladık. Tüm takım olarak Covid olduk. Buradan yola çıkarak antrenmanlara devam ettik ve tekrar ritmimizi yakalamaya başladık.'

AHMET FURKAN CİVAN: LİG BOYUNCA UNUTAMADIĞIM MAÇ; BEŞİKTAŞ MAÇI

Lig boyunca unutamadığı maçın Beşiktaş maçı olduğunu belirten genç kaleci Ahmet Furkan Civan ise, 'Takımdaki hava süperdi. Büyüklerimiz bize ağabey, kardeş oldular. Her yönden bize yardımcı oldular. Sonuçta büyük bir kulübüz ve çok iyi bir kulübüz. Ben de takımın genci olarak çok mutluyum bu durumdan. Ağabeylerime çok teşekkür ediyorum, destek verdiler bize. Lig boyunca Beşiktaş maçı tabii ki unutamadığım bir karşılaşma. 11 yıl boyunca Beşiktaş şampiyon oldu ve biz bu şampiyonluğu kırıp bu yıl biz Süper Lig şampiyonu olduk' dedi.

SARP SEYMEN: COVİD'DEN SONRA SAKATLIĞIMIZ ÇOK OLDU

Sol oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Sarp Seymen, hastalık sürecinin çok zorlayıcı olduğunu ifade ederek, '15-20 gün bir aranız oluyor, yataktan kalkamıyorsunuz. Bu gerçekten zorlayıcı. Asıl önemli olan, hastalığı atlattıktan sonraki süreç. Tüm gelişiminizi kaybediyorsunuz, eklem ağrılarınız, kas ağrılarınız hatta sakatlanmalara bile yol açabiliyor. Özellikle takımda Covid'den sonra çok sakatlığımız oldu. Bizi çok etkilediğini söyleyebilirim' diye konuştu.

ŞENER CAN: SÜPER KUPA'YI KALDIRMAK İSTİYORUZ

Sezona 3 kupa parolasıyla başlayacaklarını belirten sol kanat oyuncusu Şener Can, 'Öncelikle Süper Kupa'yı kaldırıp sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonra tekrar adım adım ilerleyerek tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene sadece şampiyonluk yaşadık. Türkiye Kupası'nı elimizden kaçırdık diyebiliriz. Çünkü yendiğimiz bir takımla oynadık. İnşallah gelecek sezonu 3 kupayla kapatacağız' ifadelerini kullandı.

VELİ KARA: GENÇLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ETKEN OLDU

Tecrübeli pivot Veli Kara da, bu sezon ligin zorlu geçtiğini vurgulayarak, 'Gençler bizim için önemli etkenlerden biri oldu. Çünkü bazen antrenmanlara gelemiyorduk, sakatlıklar çok oluyordu. Bizim yerlerimizi onlar kapatıyordu. Zaten sezon sonu da onun meyvesini aldık gençler sayesinde. Gelecek sezon da Spor Toto'nun hedefi her zaman şampiyonluktur, kupadır. Gelecek sezona 3 kupaya da talip olarak gireceğiz. Bunun planı ve programı yapıldı. Önümüzdeki sezon inşallah 3 kupayı da alırız' şeklinde konuştu.

SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu
SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Şampiyon, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Yiğit Şardan'ın listesinde olan Aburrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti Yiğit Şardan'ın listesinde olan Aburrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti         
17:52
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 18:01:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement