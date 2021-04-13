Şampiyon sporcular Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) müsabakasında derece giren Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü sporcuları, Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.

Kemer ilçesinde yapılan ve 30 ülkeden bini aşkın sporcunun katıldığı turnuvada Yozgat'ı temsil eden Betül Zararsız, genç kadınlarda 55 kiloda Avrupa Şampiyonu, Buse Deniz ise büyük kadınlarda 65 kiloda Avrupa 3'üncüsü oldu.

Yozgat'a dönen sporcular Belediye Başkanı Köse'yi ziyaret etti.

Sporcuları tebrik eden Köse, başarıların devamını diledi.

Köse, sporcuların göstermiş oldukların başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İlimizin adını duyurdu. Sporcuları yetiştiren ailelerine ve hocalarına teşekkür ediyorum." dedi.

Genç kadınlarda Avrupa şampiyonu olan Zararsız, Antalya'da düzenlenen turnuvada Yozgat'ı temsil ettiğini ve şampiyon olarak dönmekten mutlu olduğunu söyledi.

Zararsız, Yozgat Belediyesinin desteğiyle turnuvaya katıldıklarını belirterek, "55 kiloda genç bayanlarda şampiyon oldum. Bundan sonraki hedefim Konya'da yapılacak İslami oyunlar ve dünya şampiyonasında da birinci olup ülkemizi temsil etmek. Avrupa şampiyonu olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Çok çalıştık ve sonunda başarılı olduk." dedi.

Büyük kadınlar kategorisinde 65 kiloda Yozgat'ı temsil eden Buse Deniz de bundan sonraki hedefinin daha çok çalışarak Avrupa ve dünya şampiyonu olmak olduğunu belirtti.