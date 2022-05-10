Şampiyon Trabzonspor'un en medyatik 11'i belli oldu - Son Dakika
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Şampiyon Trabzonspor'un en medyatik 11'i belli oldu

10.05.2022 10:37
Şampiyon Trabzonspor'un en medyatik 11'i belli oldu

Süper Lig'de nefes kesen 2021-22 sezonunda mutlu sona Trabzonspor ulaştı.

Süper Lig'de nefes kesen 2021-22 sezonunda mutlu sona Trabzonspor ulaştı. Şampiyonluk kutlamalarıyla dünya basınında yer bularak büyük yankı uyandıran bordo maviler, 38 yıl süren şampiyonluk hasretine son verdi. Ajans Press'in medyada gerçekleştirdiği araştırmaya göre ise şampiyonun en medyatik isimleri belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in gerçekleştirmiş olduğu medya incelemesinde, 1 Ocak-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında medyanın en çok konuştuğu, Şampiyon Trabzonspor'un en medyatik isimleri belli oldu. Yazılı basın ve internet siteleri taranarak gerçekleştirilen medya araştırmasında, devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, 31 bin 193 haberle Trabzonspor'un en medyatik oyuncusu oldu. Karadeniz ekibinin asistleriyle gole en çok katkı yapan isimlerinden Anthony Nwakaeme 25 bin 651 haberle en medyatik ikinci oyuncu oldu. Şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden Andreas Cornelius ise 25 bin 270 haberle en çok konuşulan üçüncü oyuncu oldu. Bordo mavilerin hakkında en çok haber yapılan en medyatik diğer isimleri ise; A. Bakasetas (21 bin 537), Marek Hamsik (20 bin 092), Uğurcan Çakır (17 bin 702), Djaniny ( 16 bin 941), Puchacz (16 bin 500), S. Denswill (12 bin 617), Dorukhan Toköz (9 bin 790) ve Bruno Peres (8 bin 950) olarak sıralandı.

EN MEDYATİĞİ AVCI OLDU

Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretine son veren ve kendi kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaşan Abdullah Avcı, bordo mavilerin en çok konuşulan ismi oldu. Avcı hakkında medyada 47 bin 313 haber tespit edildi. 4 yıllık görev süresinde Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonluk kupasını Trabzonspor'un müzesine getirerek tarihe geçen başkan Ahmet Ağaoğlu ise medyada 17 bin 437 haber içeriğinde yer aldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şampiyon Trabzonspor'un en medyatik 11'i belli oldu - Son Dakika
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