Şampiyonların tayları 25 Ağustos'ta görücüye çıkıyor

Satışlar, TJK TV ve TAY TV'den de canlı yayınlanacak.

Bursa 'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 25 Ağustos Salı günü saat 13.00'te satışına başlanacak 31'i dişi, 29'u erkek tay arasında Turbo, Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Hızlıtay, Zigana ve Araslı gibi Türkiye 'de yarış sahalarında adından başarıyla söz edilen ünlü aygırların yavruları da bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:41

Kaynak: AA

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