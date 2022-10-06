Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişiye adli kontrol - Son Dakika
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Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişiye adli kontrol

06.10.2022 13:13
Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişiye adli kontrol

Edinilen Samsun haberine göre Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katıldığı, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifade bulunduğu, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, Bank Asya'da hesap açarak örgüt liderinin talimatından sonra bankada işlem yaptığı" tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun ve Çorum'da düzenlenen operasyonda aralarında diş hekiminin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan 1 kişi serbest bırakılırken, KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan aralarında, öğretmen, esnaf ve Türkmenistan uyruklu diş hekiminin de bulunduğu 2'si kadın 6 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişiye adli kontrol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişiye adli kontrol - Son Dakika
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