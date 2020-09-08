Samsun'a Adana'dan ilk tarifeli uçak seferi - Son Dakika

Adana- Samsun karşılıklı direkt tarifeli uçak seferlerinin başladığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Pegasus Havayolları tarafından 07 Eylül - 24 Ekim 2020 tarihleri arasında pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 sefer gerçekleştirilmesi planlanan Adana-Samsun-Adana karşılıklı direkt tarifeli seferlerin başladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mevcut icra edilen İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Ankara ve Antalya iç hat direkt tarifeli seferlere ek olarak, Adana-Samsun-Adana karşılıklı direkt tarifeli seferleri Samsun Havalimanı'ndan ilk defa gerçekleştirilmiş oldu. " ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Adana'dan havalanan Pegasus havayollarına ait "Ada" isimli uçak dün saat 15.15'te Samsun Çarşamba Havalimanı'na inerek ilk seferini gerçekleştirdi.