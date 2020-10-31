Samsun'a modern sanayi sitesi yapılacak - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi'nin ihale edildiğini, temelini ise yıl sonuna kadar atılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Demir, şehri modern ve çağdaş vizyona kavuşturacak hamleleri attıklarını aktardı.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi yapımının ihale edildiğini belirten Demir, kentin gelişimine büyük katkı sağlayacak yeni sanayi sitesinin bölgenin en modern sanayi sitesi olacağının dile getirdi.

Sanayi sitesinin yapımına yıl sonuna kadar başlanacağını anlatan Demir, "Mülkiyet sahipleri dahil Gülsan'da faaliyet gösteren bütün esnafımız burada iş yeri sahibi olacak. Böylelikle şehrimizde uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorunu da ortadan kalkacak. Taşımanın ardından burayı yıkacağız. Halkımızın güzel vakit geçireceği, Selahattin Camisi ile çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir yer haline gelecek." ifadesini kullandı.

Samsun'u yarınlara taşıyacak projelere ve yatırımlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Yaptığımız her yatırımla kentin çehresini değiştirmeyi ve dünya kenti yapmayı hedefliyoruz. Samsun'umuzu kentsel dönüşümde, tarımda, sanayide, turizmde, teknolojide, lojistikte, sanatta ve sporda daha da büyüteceğiz. Samsun'un daha yaşanabilir bir şehir olması adına ulaşım başta olmak üzere kentsel dönüşüm, tarihi miras ve çevre projelerinin hayata geçirdik. Türkiye'ye örnek bir belediye yürüyüşü, duruşu ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yol atağı başlattık. Kırsal altyapı yatırımlarını Türkiye'de bitiren ilk şehir olmayı hedefliyoruz."

"Kırsalda yolu bozuk köy, suyu akmayan hane kalmayacak"

Mustafa Demir, bu yıl sona kadar hedeflerinin 1100 kilometre yol yapmak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yıl bitmesine 2 ayımız var. Hedefi büyüttük ve 1250 kilometreye çıkardık. Ülkemizde yol problemi kalmayan şehirlerden biri haline gelene kadar durmayacağız. Altyapıdan üst yapıya her alanda şehrimizde hizmet atağımız var. Samsun'umuzu ilmek ilmek işleyerek geleceğe taşıyoruz. 2021 yılında da yol yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek. Kırsalda yolu bozuk köy, suyu akmayan hane kalmayacak. Su konusunda mevcut arıtma tesisini kademeli olarak bakımdan geçirerek devreye alıyoruz. Yeni içme suyu tesisi yatırımıyla da Samsun'un uzun yıllar su problemini ortadan kaldıracağız."

Gelişen, büyüyen ve üreten bir Samsun hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Demir, "Şehrin en önemli sorunlarından biri olan otopark konusunda da yatırımlar yapıyoruz. Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi ihale edildi. 2021 yılı sonuna kadar bitecek şekilde hazırlıkları tamamlandı. Tamamen otomatik yazılımlarla yönetilecek bir otoparkı Çarşamba ilçesine de kazandırmış olacağız. İlçenin batı yakasındaki mekanik otopark projemiz de önümüzdeki yıl hayata geçmiş olacak. Aynı şekilde bir de Havza'da otopark yapacağız. Anakent iş merkezimizin kamulaştırma sürecinde sona doğru geliyoruz. 2021 yılında ihalesini yapacağız. 2022 yılında da oradaki otoparkı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.