Samsun'a modern sanayi sitesi yapılacak - Son Dakika

Samsun'a modern sanayi sitesi yapılacak

31.10.2020 17:05
Samsun'a modern sanayi sitesi yapılacak, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi'nin ihale edildiğini, temelini ise yıl sonuna kadar atılacağını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi'nin ihale edildiğini, temelini ise yıl sonuna kadar atılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Demir, şehri modern ve çağdaş vizyona kavuşturacak hamleleri attıklarını aktardı.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi yapımının ihale edildiğini belirten Demir, kentin gelişimine büyük katkı sağlayacak yeni sanayi sitesinin bölgenin en modern sanayi sitesi olacağının dile getirdi.

Sanayi sitesinin yapımına yıl sonuna kadar başlanacağını anlatan Demir, "Mülkiyet sahipleri dahil Gülsan'da faaliyet gösteren bütün esnafımız burada iş yeri sahibi olacak. Böylelikle şehrimizde uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorunu da ortadan kalkacak. Taşımanın ardından burayı yıkacağız. Halkımızın güzel vakit geçireceği, Selahattin Camisi ile çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir yer haline gelecek." ifadesini kullandı.

Samsun'u yarınlara taşıyacak projelere ve yatırımlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Yaptığımız her yatırımla kentin çehresini değiştirmeyi ve dünya kenti yapmayı hedefliyoruz. Samsun'umuzu kentsel dönüşümde, tarımda, sanayide, turizmde, teknolojide, lojistikte, sanatta ve sporda daha da büyüteceğiz. Samsun'un daha yaşanabilir bir şehir olması adına ulaşım başta olmak üzere kentsel dönüşüm, tarihi miras ve çevre projelerinin hayata geçirdik. Türkiye'ye örnek bir belediye yürüyüşü, duruşu ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yol atağı başlattık. Kırsal altyapı yatırımlarını Türkiye'de bitiren ilk şehir olmayı hedefliyoruz."

"Kırsalda yolu bozuk köy, suyu akmayan hane kalmayacak"

Mustafa Demir, bu yıl sona kadar hedeflerinin 1100 kilometre yol yapmak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yıl bitmesine 2 ayımız var. Hedefi büyüttük ve 1250 kilometreye çıkardık. Ülkemizde yol problemi kalmayan şehirlerden biri haline gelene kadar durmayacağız. Altyapıdan üst yapıya her alanda şehrimizde hizmet atağımız var. Samsun'umuzu ilmek ilmek işleyerek geleceğe taşıyoruz. 2021 yılında da yol yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek. Kırsalda yolu bozuk köy, suyu akmayan hane kalmayacak. Su konusunda mevcut arıtma tesisini kademeli olarak bakımdan geçirerek devreye alıyoruz. Yeni içme suyu tesisi yatırımıyla da Samsun'un uzun yıllar su problemini ortadan kaldıracağız."

Gelişen, büyüyen ve üreten bir Samsun hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Demir, "Şehrin en önemli sorunlarından biri olan otopark konusunda da yatırımlar yapıyoruz. Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi ihale edildi. 2021 yılı sonuna kadar bitecek şekilde hazırlıkları tamamlandı. Tamamen otomatik yazılımlarla yönetilecek bir otoparkı Çarşamba ilçesine de kazandırmış olacağız. İlçenin batı yakasındaki mekanik otopark projemiz de önümüzdeki yıl hayata geçmiş olacak. Aynı şekilde bir de Havza'da otopark yapacağız. Anakent iş merkezimizin kamulaştırma sürecinde sona doğru geliyoruz. 2021 yılında ihalesini yapacağız. 2022 yılında da oradaki otoparkı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Sanayi Sitesi, Mustafa Demir, Toybelen, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'a modern sanayi sitesi yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Deprem anında küçük kızın duası izleyenlerin boğazını düğümledi: Allah'ım lütfen Allah'ım Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Bakan Pakdemirli'den Buse Hasdemir itirafı: Nasıl çıkartacağız bu kızı dedim Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor         
17:00
Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi         
16:56
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı         
15:38
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler         
15:15
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı         
13:49
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın         
13:16
Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü         
12:15
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 17:19:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'a modern sanayi sitesi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei