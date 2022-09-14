Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı çeşme yeniden inşa edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şahsi parası ile yaptırdığı ve zaman içinde yok olan sekiz kurnalı tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni yeniden inşa etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un kültürel değerlerinden biri olan Subaşı Meydanı'nın tarihi dokusuna kavuşturulduğu belirtildi.

Tarihi değerlere sahip çıkıldığı vurgulanan açıklamada, "Subaşı Meydanı'na Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şahsi parasıyla yaptırdığı ancak çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan 534 metrekarelik 8 kurnalı tarihi Hamidiye Çeşmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Tamamlanan tarihi çeşme açıldığı andan itibaren yoğun talep gördü. Çeşmeyi kullananlar hem su ihtiyacının giderilmesinden hem de tarihin gün yüzüne çıkarılmasından son derece mutlu oldu." ifadelerine yer verildi.

Samsun'a yeni bir meydan kazandırmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesinin, Hamidiye Çeşmesi'nin yanı sıra Tarihi Sa'di Mescidi'ni de Subaşı Meydanı'nda inşa etmek için çalışmalara başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı çeşmeyi aslına uygun şekilde yeniden inşa ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Cami inşaatı da hızla ilerliyor. Subaşı Meydanı bu şehrin simgesi. Yakın zamanda hizmete aldığımız yerli yazılım iki katlı mekanik otopark ile bölgedeki park sorununu çözerken, tarihi çeşme ve mescitle de meydanın tarihi yönünü gün yüzüne çıkardık. Tarihi yeniden yaşatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."