Samsun Büyükşehir Belediyesinden meyve üreticisine destek - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinden meyve üreticisine destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği destek ile çiftçilerin Akdeniz meyve sineğine karşı zararını önlemeyi hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği destek ile çiftçilerin Akdeniz meyve sineğine karşı zararını önlemeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Başakşehir, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından üreticilere Akdeniz meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.

Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve üreticilerin katıldığı törenle 100 çiftçiye 1880 meyve sineği tuzağı teslim edildi.

Çatalarmut Mahallesi'nde yapılan dağıtım töreninde konuşan Özdemir, tuzakların yıllık 2 bin tonun üzerinde meyve üretimi yapan üreticilere dağıtıldığını söyledi.


Akdeniz meyve sineğinin verdiği zararın büyük ekonomik kayba neden olduğunu belirten Özdemir, "İlkadım ve Atakum ilçelerimizde meyve üretimi yapan üreticilerimize Akdeniz meyve sineği tuzaklarının dağıtımını yaptık. Tüm üreticilerimize verimli ve bol bereketli bir yıl diliyorum. Geçen yıl dağıtımı yapılan bu tuzaklar sayesinde üretimde yaşanan 3 milyon lira zararın önüne geçilmişti. Bu yıl da aynı başarının sağlanması için tuzakları üreticilerimize dağıttık." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesinden meyve üreticisine destek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:08 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Başakşehir, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti 22:29 Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi 22:14 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 20:02 Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 19:57 Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
23:08
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Başakşehir, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti
22:55
Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi
22:29
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
19:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 23:20:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Büyükşehir Belediyesinden meyve üreticisine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]