Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü' - Son Dakika

Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü'

- Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü' OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında "Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü" imzalandı Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa...

- Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü'

OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında "Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü" imzalandı

Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"İlçelerde de hayvan mezarlıkları olacak"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal:

"Üniversite olarak tüm sınırları zorlayarak destekte bulunacağız"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde "Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü" imzalandı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü bu yıl korona virüsü nedeniyle Doğu Park'taki açık alanda yapıldı. Yapılan etkinlikte sokak hayvanlarını sahiplenen hayvanseverler, hayvanlarını etkinlik alanına getirdiler. Çocuklar sahiplenilen sokak hayvanlarını severek onlarla aralarında bağ kurdular. Etkinlik kapsamında ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında "Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü" imzalandı.

Protokolü imzalamadan önce konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Yapılan protokol ile sokaktan gelen hayvanlar veya sahipsiz hayvanlar, doğrudan hayvan barınağının literatürüne girecek. Doğrudan oraya kayıt olacak. Bundan sonra o hayvanların tedavisi bu protokol çerçevesinde yapılacak. Yeni bir alanda personel istihdam etmek yerine üniversitemizde var olan hayvan hastanemiz kullanılmak suretiyle belediyemiz personel desteği sağlayacak. Tüm imkanlar kullanılarak olabildiğince hızlı ve nitelikli hizmet üretmek ile buna karşılık da üniversite olarak tüm sınırları zorlayarak destekte bulunacağız. Birçok şey zaten belediye tarafından görevlendirilecek personel tarafından yapılacaktır. Bunun dışında kullanılacak materyallerle ilişkili olarak bir fatura yapılması gerekiyor. Burada da üniversitemiz yüzde 50 gibi bir yükü sırtlanmak suretiyle destek verecektir. Protokolün amacından birisi, popülasyonu kontrol altına almaktır. Sahipsiz pozisyonda olan sokak hayvanlarının, 'artık sahibi biziz' diyecek kadar bu olayı sahipleneceğiz. Ayrıca şu ana kadar birikmiş olan yükü özellikle kısırlaştırma, popülasyonu kontrol etme ve farkındalık oluşturma noktasında gerek kültürel gerek eğitim anlamında bir takım etkinlikler ile üzerimize düşenleri yapacağız" dedi.

"Hayvanlar için hepimiz birlikte çalışacağız"

Sokak hayvanlarını önemsediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Samsun, bölgenin merkezindeki bir kent. Kendi uygulamalarıyla hem bölgeye hem de Türkiye'ye örnek olmak zorunda olan bir şehir. 4 Ekim bir festival ya da arada bir kutlanan bir gün değil aslında. Bu gün her geldiğinde üzerine eklenen yeni farkındalıklar ve yeni duyarlılıklar ile tüm canlılar ile ilgili neleri daha iyi yapabiliriz bir kere daha gözden geçirme ve gelecekle ilgili program yapma günüdür. 2020 yılının 4 Ekim'inde çok önemli bir protokole imza atacağız. Sadece Ondokuz Mayıs Üniversitesi değil, tüm taraflar da burada. STK'lar ve gönüllüler de aramızda. Hayvanlar için hepimiz birlikte çalışacağız. Sokak hayvanları için yeni konseptimiz, popülasyondan tutun da sağlıksız olan sokak hayvanlarının hastalık, beslenme ve tedavilerine varana kadar sorumluluğu hepimizin omzunda. En baş sorumlu olarak da belediyemizi görüyoruz. OMÜ ile imzaladığımız protokol ile birlikte üniversitemiz artık tüm imkanlarıyla bizim yanımızda" diye konuştu.

"Bafra'daki kısırlaştırma merkezini geliştireceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda olduğu gibi hayvan mezarlıklarının diğer ilçelerde de olacağına dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Yeni bir proje de yapacağız. Bafra'daki kısırlaştırma merkezini geliştireceğiz. Çarşamba ve Havza'da da yeni kuracağız. İlçe belediyeleri ve özel klinikler de dahil Samsun'da neredeyse tüm sokağa terkedilmiş hayvanları kısırlaştırma çalışmalarını tamamlamak durumundayız. Çünkü kontrolsüz bir üreme oluyor, üreme hızı da çok yüksek. Bunlar sahiplendirilmediğinde de çok ciddi problemlere sebebiyet veriyor. Büyük bir vebal altına giriyoruz. Bunu yapadururken de kırsalda, sokakta ve doğada olan hayvanlarımızla ilgili de onların beslenmesi için gerekli mekanizmayı kuracağız. Ölen hayvanlarımız için bizim tesisimizin için bir hayvan mezarlığı var. Bu tabii ki yeterli olmuyor. İlçelerde belli yerlerde bunlarla ilgili hayvanını kendi imkanlarıyla gömecek yerleri olmadığında onlara orada yer de hazırlayacağız. Sağlık noktasında dere kenarlarına, sağa sola ve dere kenarlarına hayvan leşlerinin atılmasını istemiyoruz."

Etkinlik, imzalanan protokolün ardından son buldu.

Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü'
Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü'
Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü'
Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü'
Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü'
Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü'

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü' - Son Dakika

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