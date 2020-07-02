Samsun Canik Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sponsor arıyor - Son Dakika

Samsun Canik Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sponsor arıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor'un kulüp başkanı Zafer Şimşek, isim ve forma sponsoru aradıklarını belirtti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor'un kulüp başkanı Zafer Şimşek, isim ve forma sponsoru aradıklarını belirtti.

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Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Canik Basketbol takımının 8 yıldır Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlattı.

Karadeniz Bölgesi'ni temsil eden tek kadın basketbol takımı olduklarına dikkati çeken Şimşek, "Geçen yıl maddi sıkıntılar çektik. Maddi imkansızlığa rağmen 8 yıldır Süper Lig'de mücadele eden takımın kapısına kilit vurmayı tercih etmedik. Bu sezon da 14 takımın mücadele edeceği lige katılma kararı aldık. Kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan Canik Belediyespor'un hiç olmadığı kadar gelecek desteğe ihtiyacı var. Bunun için isim ve forma sponsoru arıyoruz." diye konuştu.

İş insanlarına seslenen Zafer Şimşek, "Takımımız amatör statüde olduğu için isteyen kişi ya da kurumlar kulübün isim haklarını alabilecek ve bu gideri vergiden düşebilecek. Geçen yıl büyük sıkıntılar yaşadık. En büyük giderimiz ulaşım ve konaklama konusunda. Şehrimizin değerli iş insanlarına çağrımız henüz karşılık bulmadı. Takımımızın yaşaması için iş insanlarının bize dönüş yapmasını heyecanla beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, mevcut 7 oyuncuları bulunduğunu, 3 yabancı ile bir yerli oyuncu transfer etmek istediklerini dile getirerek, ligde hedefi olan bir takım oluşturmayı istediklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsun Canik Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sponsor arıyor - Son Dakika Spor
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