Samsun'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan sanığa müebbet hapis cezası

Samsun'da minibüse düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan sanığa müebbet ve 31 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Hakan Ateş'in yakınlarının yanı sıra tutuklu sanık Alper Taşdöven, tutuksuz sanıklar F.Ş. ve Y.İ. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Taşdöven, cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği Taşdöven'i ayrıca 3 kişinin yaralamasıyla ilgili "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 31 yıl, minibüse yönelik saldırıyla ilgili de "mala zarar verme" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar F.Ş. ve Y.İ'ye ise "suç delillerini gizlemek" suçundan 5'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Canik ilçesinde geçen yıl 3 Ekim'de minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu Hakan Ateş, Ş.K, R.Y. ile M.B.E. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ateş hayatını kaybetmişti.