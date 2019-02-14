Son Dakika Haberleri: Samsun'da 12. Nesil Toyota Corolla'nın Tanıtımı Yapıldı

Samsun'da 12. Nesil Toyota Corolla'nın Tanıtımı Yapıldı

1 saat önce

Samsun'da, 12. nesil yeni Toyota Corolla'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Samsun'da, 12. nesil yeni Toyota Corolla'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Dünyada üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne 46 milyondan fazla kez tercih edilen Corolla'nın 12. nesli, Samsun Toyota Plaza Derindere Koçak'ta düzenlenen törenle tanıtıldı.

Toyota Plaza Derindere Koçak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Koçak, açılış öncesi yaptığı konuşmada, bu anın uzun süredir sabırsızlıkla beklendiğini vurguladı.

Koçak, Toyota Corolla'nın hibrit versiyonunun Türkiye'de üretilecek olmasının, heyecanlarını bir kat daha arttırdığını belirtti.

Türkiye'de üretilen yeni Corolla'ları yarından itibaren teslim etmeye başlayacaklarını ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, şimdi daha çok gösterişli ve dikkat çekici bir görünüm kazandı. Yeni Corolla, hem dış tasarımı hem de lüks ve konforlu kabini ile segmentinde standartları yeniden belirleyecektir. Yeni Corolla'nın hibrit versiyonunda standart olarak sunduğumuz en gelişmiş güvenlik sistemlerini içeren Toyota Safety Sense, kaza yapma ihtimalini en aza indirirken, yüksek teknolojisiyle hem sürücüler hem de yayalar için güven veriyor. Uzun zamandır Corolla tutkunlarının merakla beklediği elektrikli açılabilir sunroof da 12. nesil Corolla ile birlikte sizlerle buluşuyor. Üstün sürüş dinamikleri lüks ve fonksiyonel kabini, sıra dışı tasarımı, üstün teknolojik özellikleriyle prestiji ortaya koyan Toyota Corolla'yı kullanmak büyük bir ayrıcalık olacaktır. "

Koçak, dünya üzerinde Toyota markalı 13 milyonu aşan hibrit modelin olduğunu, yeni Corolla ile her binek modellerinin bir hibrit versiyonunun bulunduğunu ve marka olarak 2020 yılı için planladıkları bu durumu Türkiye'de 2019'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yeni Toyota Corolla'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Koçak, Samsun, Ekonomi
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