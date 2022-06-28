Samsun'da 15 yaşındaki kız 45 gündür kayıp - Son Dakika
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Samsun'da 15 yaşındaki kız 45 gündür kayıp

28.06.2022 11:50
Samsun'da 15 yaşındaki kız 45 gündür kayıp

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 15 yaşındaki Sultan Yavuzer'den ailesi 45 gündür haber alamıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 15 yaşındaki Sultan Yavuzer'den ailesi 45 gündür haber alamıyor. Başka bir kadın tarafından kızlarının uyuşturucuya alıştırılarak kaçırıldığını iddia eden aile, Sultan'a kavuşmak istiyor.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Yavuzer ailesi 45 gündür 15 yaşındaki kızları Sultan'dan haber alamadıklarını söyledi. 24 yaşlarındaki N. A. tarafından kızları Sultan Yavuzer'in uyuşturucuya alıştırıldığını ve kaçırıldığını iddia eden aile polise başvurdu.

Baba Seyfettin Yavuzer, "Benim kızımı bir iki değil üç dört defadır alıkoyuyor. Benim kızıma uyuşturucu hap içirdiğinden bu hapları sattırdığından şüpheleniyorum. Sadece benim kızım değil. Bizim mahalleye gelip ufak 13-15 yaşlarındaki kızları uyuşturucuya alıştırmaya çalışıyordu. 45 gün oldu kızımı görmedim. Alıp nereye kaçırdı bilmiyorum. Uyuşturucu mu sattırıyor başka ne yaptırıyor bilmiyorum. Kızım hala hayatta mı emin değilim. Hayatından endişe ediyorum. Kızım belki dönmek istiyor ama o kadın engel oluyordur. Ben kızımdan haber alamıyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Polis de araştırıyor ama vatandaşlardan da gören duyan olursa lütfen bize ulaşsınlar" dedi.

Ağabeyi Rıza Yavuzer, "Bu kız daha önce bizim oraya geldi. 24-25 yaşlarında vardır. N.A. kardeşimi uyuşturucuya alıştırdı. Mahalleden birkaç kızı daha böyle yaptı. Başka kızların da kanına girdi. Ben kardeşimi en son 45 gün önce gördüm. Kardeşimi alıp götürdü. Bu kız sürekli kiralık ev tutuyormuş yer değiştiriyormuş. Uyuşturucu satışı yapıyor sürekli yer değiştiriyor. Ben kardeşimin bir an önce dönmesini istiyorum. Sultan'a bir an önce geri dön gel bende kal demek istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Canik, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 15 yaşındaki kız 45 gündür kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 15 yaşındaki kız 45 gündür kayıp - Son Dakika
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