Samsun'da 22 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde 22 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalara bu gün de devam edildi.

Sinop'tan gelen kurbağa adamlar, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Terme Çayı ve bölgede Günal'ı aradı.

Günal'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, ara verdikleri çalışmalarını yarın sürdürecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal (14), 22 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.