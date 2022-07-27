TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

27.07.2022 20:46
TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili kent genelinde hazırlıklar sürüyor.

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili kent genelinde hazırlıklar sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin sosyal becerilerini geliştirecek, bilim ve teknoloji alanlarında çalışma imkanı bulacakları "Atakum Keşif Kampüsü" TEKNOFEST öncesi Atakum ilçesinde kuruluyor.

Türk-İş Emek Parkı'nda inşa edilen 1742 metrekare büyüklüğündeki, maliyeti ise 11,5 milyon lira olan keşif kampüsü çalışmalarında sona gelindi.

Matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanlarının olacağı kampüste ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak.

Samsunlu gençlerden 15 yaşındaki Abdullah Çakır, keşif kampüsünün açılacağı günü heyecanla beklediğini belirterek "Bizim için büyük bir hizmet. Büyükşehir Belediyesine ve bizlere değer verdiği için başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bilim ile iç içe olmalarını sağlayacak bu tesisin inşa ediliyor olmasından mutluluk duyduğunu aktaran 14 yaşındaki İrem Su Er ise şunları kaydetti:

"Umarım katılım yoğun olur. Samsun'da bilimin daha da gelişmesi adına yapılan tüm bu çalışmalar için belediyemize ve başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Samsun'da bahçede bulunan el bombası imha edildi Samsun'da bahçede bulunan el bombası imha edildi Samsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladı Samsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladı
Kaynak: AA

Türk İş, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:22 Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:59 İstanbul-Adana seferinde pilotun Azer Bülbül şarkısındaki sözleri kullandığı anons sosyal medyayı salladı
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 20:46:38. #1.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST öncesi Samsun'da Keşif Kampüsü kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement