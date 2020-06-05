Samsun'da Adnan Menderes Demokrasi Meydanında cuma namazı kılındı - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cuma namazı Canik ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı, kılındı.
Koronavirüs pandemi nedeniyle geçen hafta yeniden ibadete açılan camilerin tamamı dezenfekte ederek cami bahçe ve çevresini antibakteriyel ürünlerle yıkayıp cuma namazına hazır hale getirildi.
Samsun'da ay-yıldızlı hizmet binasına sahip Canik ilçesinde cuma namazı belediye önünde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Meydanında kılındı.
Meydandaki cuma namazına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Çakır, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile vatandaşlar katıldı.
Salgın hastalık riskine karşı meydan tamamen dezenfekte edilirken, sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlendi.