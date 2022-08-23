Samsun'da barajların doluluk oranı yüzde 54,4 - Son Dakika
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Samsun'da barajların doluluk oranı yüzde 54,4

23.08.2022 20:01
Samsun'da barajların doluluk oranı yüzde 54,4

Samsun'da barajların doluluk oranı yüzde 54,4 Geçen yıl ortalamasının yüzde 25,5 üzerinde ölçüldü İlkbahar yağışları kuraklığın önüne geçti, barajlar doluluğunu korudu Samsun'daki barajların doluluk oranlarının ortalaması geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 25,5 artışla yüzde 54,4 olarak ölçüldü.

Samsun'da barajların doluluk oranı yüzde 54,4

Geçen yıl ortalamasının yüzde 25,5 üzerinde ölçüldü

İlkbahar yağışları kuraklığın önüne geçti, barajlar doluluğunu korudu

SAMSUN - Samsun'daki barajların doluluk oranlarının ortalaması geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 25,5 artışla yüzde 54,4 olarak ölçüldü.

Samsun'da Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirleri üzerinde bulunan barajların genel ortalaması 2021 yılının Ağustos ayı 2. haftası verilerinde yüzde 28,9 olarak kayıtlara geçti. Bir senenin ardından 2022 yılının Ağustos ayında yapılan ölçümde bu rakam yüzde 54,4'e yükseldi. 2022 yılının başında yoğun yağmur ve kar yağışı alan Samsun'da karların erimesiyle nisan ayında ölçülen rakamlarda bazı barajların doluluk oranları yüzde 90-100'lere ulaşarak sevindirmişti. Ağustosta yapılan ölçümlerde ise sıcaklığın etkisiyle bazı barajların geçen nisan ayına göre doluluk oranlarına göre düşse de kuraklık tehlikesi olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Yeşilırmak'taki son durum

2021 yılının Ağustos ayında yüzde yüzde 9,2 olan doluluk oranına sahip Hasan Uğurlu Barajı'nın 2022'de doluluk oranı yüzde 81,1'e yükseldi. 2021 yılının Nisan ayında yüzde 32,6 aktif doluluğu olan Suat Uğurlu Barajı'nın 2022 yılının Nisan ayında doluluk oranı yüzde 56,2'e yükseldi. Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nın doluluk oranı 2021 yılının Ağustos ayında yüzde 17,5 iken 2022 yılının Nisan ayında bu rakam yüzde 80,5'e ulaştı.

Kızılırmak'ta bulunan barajların durumu

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Samsun-Altınkaya Barajı 2021 yılı Ağustos ayında yüzde 30,5 aktif doluluk oranına sahip iken 2022 Ağustos ayında bu rakam yüzde 46,8 olarak ölçüldü. Samsun- Derbent Barajı'nın 2021 Ağustos ayında aktif doluluk oranı yüzde 89,2 2022'de aktif doluluğu artarak yüzde 92,8'e yükseldi. Aktif doluluk oranı en çok artan barajlardan bir de Vezirköprü Barajı oldu. 2021 yılının Ağustos ayında yüzde 52,7 olan doluluk oranı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 81,8 olarak ölçüldü. 2022 Ağustos ayı itibarıyla Duruçay Barajı'nda da doluluk oranı da yüzde 60,3 olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: İHA

Kızılırmak, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da barajların doluluk oranı yüzde 54,4 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da barajların doluluk oranı yüzde 54,4 - Son Dakika
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