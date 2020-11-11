Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL - Son Dakika

Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL

11.11.2020 17:15
Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Komisyon Toplantısı'nda 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Komisyon Toplantısı'nda 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü. Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve diğer 17 ilçenin 2021 yılı toplam gider bütçesi 2 milyar 764 milyon 877 bin TL olarak oy çokluğu ile kabul edilerek, meclise sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Komisyon Toplantısı'nda mali bütçe konularını içeren 21 madde görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk'un başkanlık ettiği toplantı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 51 gündem maddesinden mali bütçeyi ilgilendiren 21 madde görüşülerek, meclise havale edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında 950 milyon TL olan gider bütçesinin 1 milyar 490 milyon TL olmasını içeren madde, oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 mali yılı gider bütçesi 1 milyar 490 milyon TL

2021 mali yılı bütçesi için açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanvekili Bahattin Karakaş, "Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 mali yılı bütçesinde 950 milyon TL olan gider bütçemiz, 2021 yılında 1 milyar 490 milyon TL, 2020'de 855 milyon olan gelir bütçemiz, 1 milyar 50 milyon TL olarak öngörülmüştür. Borçlanma da 440 milyon TL olarak öngörülmüştür" dedi.

Samsun'un 2021 mali yılı toplam gider bütçesi ise 2 milyar 764 milyon 877 bin TL

Komisyonda görüşülen ve meclise havale edilen 2021 mali yılı bütçelerine göre 19 Mayıs Belediyesi'nin 2020 yılında 23 milyon 850 bin TL olan gider bütçesi, 25 milyon 600 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Alaçam Belediyesi'nin bir önceki yıl 24 milyon TL olan gider bütçesinin 2021 yılında 26 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Asarcık Belediyesi'nin 9 milyon TL olan gider bütçesinin aynı şekilde kalması kabul edildi. Atakum Belediyesi'nin 210 milyon TL olan gider bütçesinin 215 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Ayvacık Belediyesi'nin 16 milyon TL olan gider bütçesinin 18 milyon 400 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Bafra Belediyesi'nin 83 milyon TL olan gider bütçesinin 84 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Canik Belediyesi'nin 85 milyon 45 bin TL olan gider bütçesinin 100 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Çarşamba Belediyesi'nin 125 milyon 700 bin TL olan gider bütçesinin 137 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Havza Belediyesi'nin 37 milyon 374 bin 760 TL olan gider bütçesinin 40 milyon 20 bin 877 TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. İlkadım Belediyesi'nin 278 milyon TL olan gider bütçesinin 292 milyon 674 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Kavak Belediyesi'nin 15 milyon 306 bin 500 TL olan gider bütçesinin 16 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Ladik Belediyesi'nin 16 milyon 480 bin TL olan gider bütçesinin 18 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Salıpazarı Belediyesi'nin 12 milyon TL olan gider bütçesinin 16 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Tekkeköy Belediyesi'nin 96 milyon TL olan gider bütçesinin 120 milyon TL'ye çıkartılması kabul edildi. Terme Belediyesi'nin 60 milyon 660 bin TL olan gider bütçesinin 64 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Vezirköprü Belediyesi'nin 83 milyon 212 bin TL olan gider bütçesinin 83 milyon 206 bin TL'ye düşürülmesi kabul edildi. Yakakent Belediyesi'nin 9 milyon 471 bin 647 TL olan gider bütçesinin de 8 milyon 500 bin TL'ye düşürülmesi kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 490 milyon TL olan 2021 mali yılı gider bütçesine diğer 17 ilçenin de gider bütçesi eklenince Samsun'un 2021 mali yılı toplam gider bütçesi 2 milyar 764 milyon TL olacak.

Komisyondan meclise havale edilen maddeler, Cuma günü yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlanacak. Bugün görüşülmeyen diğer maddeler ise bir sonraki hafta görüşülüp tekrar meclise havale edilecek. - SAMSUN

Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL
Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL
Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL
Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da belediyelerin '2021 yılı gider bütçesi' 2 milyar 764 milyon TL - Son Dakika Ekonomi


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