Samsun'da "Canik Orman Okulu Projesi" uygulanacak - Son Dakika

Samsun'da "Canik Orman Okulu Projesi" uygulanacak

Samsun'da öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak amacıyla "Canik Orman Okulu Projesi" hayata geçirildi.

Samsun'da öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak amacıyla "Canik Orman Okulu Projesi" hayata geçirildi.

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Valilik, Canik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında oluşturulan Canik Orman Okulu'nda öğrenciler sıfır atık, ekolojik okur yazarlık, çevre bilgisi, küresel iklim değişikliği, oryantiring, yaşam ve sosyal beceri, doğada sanat gibi konularda eğitim görecek.

Canik Belediyesince restore edilen Gürgenyatak İlkokulu'nda hizmete girecek okulda, kapalı ve açık derslikler, ipli macera parkuru, ekim dikim alanı, kümes ve gözlemevi gibi alanlar yer alacak.

Ayrıca öğrencilere, serbest zaman etkinliği olarak okçuluk, sportif tırmanış, çocuklarda felsefe, tarım eğitimi, doğadaki dostlarımız hayvanlar ve koleksiyonculuk eğitimi verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okulda düzenlenen protokol imza töreninde, proje ile öğrencilerin doğanın işleyişi ve temel bilgileri üzerine birçok kazanım elde edeceğini söyledi.

"Doğa ancak doğada öğrenilir" felsefesi ile hazırlanan proje ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin doğayla buluşması, uluslararası standartlara uygun doğa eğitimine katılmalarının amaçlandığını anlatan Esen, öğrencilerin bilimsel araştırma metotlarını keşfetmesi ve sorgulama becerilerinin artması, doğada sorunları fark ederek yaratıcı çözüm yolları üretmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Esen, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız, yaparak, yaşayarak öğrenme modelini benimsemektedir. Özellikle temel eğitimde sıkça yer alan çevre inceleme gezileri, öğrencilere bu alandaki yeterlilikleri kazandırma üzerinedir. Proje ile öğrencilerimizde doğa bilinci oluşturmanın yanı sıra temel bilimsel kazanımları deneysel olarak sunma fırsatı oluşturmak istiyoruz. Ayrıca temel eğitim dönemindeki çocuklarımıza birçok sanat dalının doğada var olduğunu görme imkanı sunulacak."

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise tüm okullara fiziki destek sağladıklarını dile getirerek, "Canik Orman Okulu Projesi çok farklı ve özel bir proje. Aslında dünyada çok eskiden beri faaliyet gösteren, özellikle Avrupa'da 50-60 yıldır var olan ama ülkemizde henüz yeni yeni başlayan bir proje." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı da projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile projeye destek veren hayırsever iş insanları Sezai ve Recai Erol katıldı.

Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Canik Orman Okulu Projesi' uygulanacak - Son Dakika
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