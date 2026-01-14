Samsun'da Cinayet Davası: 15 Yıl Hapis - Son Dakika
Samsun'da Cinayet Davası: 15 Yıl Hapis

14.01.2026 13:29
ATM'de para çekerken vurulan Ali Gültekin'in katilleri K.D. ve M.A. 15 yıl hapis cezası aldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ali Gültekin'i (22), ATM'den para çekerken öldüren K.D. (17) ile yanındaki M.A. (17) 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Kasım 2024'te Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 19 suç kaydı bulunan Ali Gültekin, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada husumetli olduğu K.D. tarafından tabancayla boynundan vuruldu. Gültekin, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D. ve olay anında yanında olan M.A. ile S.K. (16), bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan ve 6 suç kaydı bulunan K.D., 2 suç kaydı bulunan M.A. ile 8 suç kaydı bulunan S.K. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı. Gültekin, olaydan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

'BANA DİK DİK BAKTI'

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. K.D., M.A. ve S.K.'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması 22 Nisan 2025'te görüldü. Burada savunma yapan K.D., "Ali'yi daha önceden tanıyorum. 2020'de çocukluk arkadaşım M.E.'nin ağabeyi Orhan Erdoğan'ı öldürmüştü. O günden bu yana kendisini görmedim. Olay günü markete giderken karşılaştık. Beni görünce elini beline attı. Bana dik dik baktı ama aramızda bir konuşma geçmedi. Ben yürümeye devam ederken, o ters ters bakmaya devam etti. Ben, sonradan bana bir şey yapacağını düşünerek bu olayı gerçekleştirdim. 3 el ateş ettim. Diğer 2 sanığın olayla bir ilgisi yoktur. Bu olayda kimse beni teşvik edip, azmettirmedi" dedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan S.K.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'KASTEN ÖLDÜRME'DEN CEZA ALDILAR

7 Ocak'ta görülen duruşmada savcı, mütalaa verdi. Mütalaada; K.D. ve M.A.'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası, S.K.'nin beraati istendi.

Karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, K.D. ve M.A.'yı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yaşları küçük olan sanıkların cezaları 15 yıla düşürülürken, S.K. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

Kaynak: DHA

Ali Gültekin, Cinayet, Samsun, Güncel, ATM, Son Dakika

Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
