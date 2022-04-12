Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak - Son Dakika
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Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak

12.04.2022 15:54

Samsun'da diyabet hastası çocukların akıllı sensörlerle şeker ölçümü yapabilmeleri ve okullara sağlık kabini ve buzdolabı kazandırılması için hazırlanan "Parmaklar Nefes Alsın" Projesi'nin protokolü imzalandı.

Samsun'da diyabet hastası çocukların akıllı sensörlerle şeker ölçümü yapabilmeleri ve okullara sağlık kabini ve buzdolabı kazandırılması için hazırlanan "Parmaklar Nefes Alsın" Projesi'nin protokolü imzalandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek projeye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) destek verecek.

Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ndeki protokol imza töreni öncesi katılımcılar, diyabet hastası çocukların yaşadığı zorlukları ve duygularını yansıttıkları resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, Samsun'da Tip-1 diyabet hastası 190 çocuk olduğuna işaret etti.

Maddi durumu iyi olanların şeker ölçümü yapan cihazı alabildiğine işaret eden Dağlı, "Cihazı alamayanlar ve kullanamayanlar için parmaktan şeker ölçümü bir ızdıraba dönüşmekteydi. Bu manada 100 çocuğumuza proje dahilinde ASKON ve MÜSİAD kuruluşlarımız sensör temin edecekler. Çocuklarımız 7-8 defa parmaklarını delmek zorunda kalmayacaklar." dedi.

Dağlı, proje kapsamında 19 okulda sağlık kabinleri oluşturulacağını, buzdolapları konulacağını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da Samsun'da yetişkin ve çocuk olmak üzere 700 civarında Tip 1 diyabet hastası olduğunu belirterek, "Tip-1 diyabet hastası çocuklar klasik yöntem şeker ölçümüyle gün içinde yaklaşık 20 defa iğneye maruz kalmış oluyorlar. Sensörler sayesinde bir akıllı cep telefonu ve uygulama aparatıyla birlikte çocuğumuz uykudayken bile şekerini ölçebiliyoruz. Tekrar tekrar parmağı delmeye gerek yok." diye konuştu.

Oğlu diyabet hastası olan Arzu Bektaş, projenin uzun süredir bekledikleri ve hayal ettikleri bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımızın o parmak uçlarını delmeleri, sürekli şekerlerini ölçmek zorunda kalmaları... Sensör bizim için bir mucize, yeniden doğuş gibi bir şey. İnşallah hayallerimize kavuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyabet hastası ilkokul öğrencisi Kerem Bektaş ise sensör sayesinde parmaklarının acımayacağını ifade ederek projeyi yapan herkese teşekkür etti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, diyabet hastası çocuklar ve aileleri katıldı.

Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak

YORUMLAR
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Samsun'da 100 diyabet hastası öğrenciye şeker ölçüm cihazı verilecek Samsun'da 100 diyabet hastası öğrenciye şeker ölçüm cihazı verilecek Göremediği Kur'an-ı parmak uçlarıyla okuyup hatim ediyor Göremediği Kur'an-ı parmak uçlarıyla okuyup hatim ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak - Son Dakika


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