Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi

26.05.2022 15:00
Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde down sendromlu 20 yaşındaki Arzu Kılıç'ın gelinlik giyme hayali, gerçeğe dönüştürüldü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde down sendromlu 20 yaşındaki Arzu Kılıç'ın gelinlik giyme hayali, gerçeğe dönüştürüldü.

Göllüalan Mahallesi'nde yaşayan Şaziye ve Recep Kılıç çifti, down sendromlu kızları Arzu'nun gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Evlerinin bahçesinde düzenlenen düğünde gelinlik giyen genç kızın eline önce kına yakıldı, daha sonra davetliler eşliğinde gönlünce eğlendi.

Baba Şaban Kılıç, AA muhabirine, kızlarının isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Uzun zamandır gelinlik giymek, gelin olmak istediğini söylüyordu. Biz de kızımızın mutluluğu için bir düğün töreni düzenledik. Düğüne akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı davet ettik. Sağ olsunlar, onlar da bizi yalnız bırakmayıp kızımızın mutluluğuna ortak oldu." ifadelerini kullandı.

Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi
Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi
Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi
Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi
Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi
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Kaynak: AA

Recep Kılıç, Vezirköprü, Arzu Kılıç, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da down sendromlu genç kızın gelinlik giyme hayali gerçekleştirildi - Son Dakika


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