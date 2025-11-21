Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış - Son Dakika
Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış

Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
21.11.2025 19:41  Güncelleme: 20:32
Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
Samsun'da Atakum'da, ilçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan bir kişi zimmetine 30 bin euro geçirdiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan B.A., Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin euroyu zimmetine geçirmek iddiasıyla tutuklandı.

"ERASMUS PROJESİ İÇİN VERİLEN PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ" İDDİASI

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin euro paranın Strateji Şube Müdürü B.A. tarafından dijital bankacılık yöntemiyle kendi hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış

TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonrası Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müracaatta bulunulurken, şüpheli B.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış - Son Dakika

SON DAKİKA: Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış - Son Dakika
