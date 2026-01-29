Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde Y.E. isimli 17 yaşındaki mağdur, E.Y. ve R.Ş.A. tarafından bir eve götürüldü.
Burada darp edilen genç kızın iPhone marka cep telefonu gasp edildi. Şüphelilerin, gasp ettikleri telefonu yaklaşık 20 bin liraya sattıkları ve elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları belirlendi.
Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.
