Samsun'da geçen yıl boy ve avlanma yasaklarına uymayan balıkçılara 1 milyon 133 bin lira ceza verildi - Son Dakika

Samsun'da geçen yıl boy ve avlanma yasaklarına uymayan balıkçılara 1 milyon 133 bin lira ceza verildi

08.01.2021 20:15
Samsun'da geçen yıl boy ve avlanma yasaklarına uymayan balıkçılara 1 milyon 133 bin lira ceza verildi, System.String[]

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde, balıkta boy ve avlanma yasaklarına uymayan 295 kişi ve kuruluşa 1 milyon 133 bin 910 lira idari ceza uygulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde, balıkta boy ve avlanma yasaklarına uymayan 295 kişi ve kuruluşa 1 milyon 133 bin 910 lira idari ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir avcılık için balıkçılara yönelik denetimlere devam ettiklerini bildirdi.

Denetimleri balıkçı teknelerinin karaya çıktığı limanlarda ve balık hallerinde yaptıklarını belirten Sağlam, "Balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Kurallara uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için tüm imkanlar seferber edilerek denetimlere devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlam, şunları kaydetti:

"Denetim elemanları tarafından 2020'de balık hali, balıkçı barınakları, yol güzergahları ve perakende satış yerlerinde olmak üzere toplam 2 bin 251 su ürünleri denetimi yapılmıştır. Bu denetimler sonucu 132 kişi veya kuruluşa, ihlalleri nedeniyle 472 bin 800 lira idari ceza uygulanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı da 2020'de denizlerde avcılık faaliyetinde bulunan 481 balıkçı teknesinde denetim yapmış, bu kontroller sonucu 163 balıkçı tekne sahibine 661 bin 110 lira idari ceza vermiştir.

Sonuç itibarıyla Samsun'da toplam 2 bin 732 su ürünleri denetimi yapılmış olup, bunun sonucunda ihlal tespit edilen 295 kişi veya kuruluşa toplam 1 milyon 133 bin 910 lira idari ceza uygulanmıştır."

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun, Balık, Tarım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da geçen yıl boy ve avlanma yasaklarına uymayan balıkçılara 1 milyon 133 bin lira ceza verildi - Son Dakika


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