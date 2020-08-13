Samsun'da içme suyu kalitesi artıyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinden birinin Samsun'da bulunduğu ve içme suyu kalitesinin artırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2 filtre havuzunu yenileyerek, Samsun'da 24 yıl önce yapılan Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bugüne kadar en kapsamlı bakım onarım çalışmasını gerçekleştirdi.

Samsun'a sağlıklı ve kaliteli içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla 1996 yılında Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik mevkisinde 300 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi, Çakmak Barajı'ndan gelen ham suyu işleyerek en yeni teknolojiyle arıtıyor.

Tesiste gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklama yapan SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Dairesi Başkanı Cihan Güller, tesisin günde 200 bin metreküp su arıttığını ve Samsun'un içme suyu ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Samsun'un çok daha kaliteli içme ve kullanma suyuna kavuşacağını belirten Güller, şunları kaydetti:

"Tesisimizde 16 tane filtre havuzumuz bulunmaktadır. Bu havuzlarımızı mart ayında bakım onarıma aldık. İki tanesinin bakımını yaptık ve devreye aldık. Söz konusu havuzlarda tüm tadilatlar yapıldı ve altyapısı her şeyiyle yenilendi. Kalan 3 havuzdaki çalışmalar ise devam ediyor. Kış sezonu gelmeden onları da tamamlayıp devreye alacağız. Yaz aylarına göre kış ve ilkbahar aylarında ham suyun barajdan gelen kirlilik yükü daha fazla. Dolayısıyla en küçük bir sıkıntı yaşamamamız için kışa girmeden hepsinin bitmiş olması lazım. 5 havuzun ardından eski ve bakım onarımının yapılması planlanan 11 havuzu da aynı şekilde onarıp dizayn ederek yenileyeceğiz."