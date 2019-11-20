Son Dakika Haberleri: Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde Burak Orucu idaresindeki 52 ABE 983 plakalı otomobil, Ordu istikametine seyir halinde olan Hollanda plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Orucu ile yanındaki Resul Çöpoğlu yaralandı.

Kaza nedeniyle kara yolu tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı.

Terme ilçesinde ise otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Muratlı Mahallesi'nden Dağdıralı Mahallesi'ne seyir halinde olan İsa Keskin idaresindeki 55 ACA 603 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 36 EL 012 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Keskin, yaralandı.

Traktörün tekerleği patladığı için yolun kenarına çekildiği ancak çevresine uyarı işareti konulmadığı belirtildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 20 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 03:30:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]