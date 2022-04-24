Samsun'da "İklim Değişikliği ve Etkileri" konulu resim yarışması yapılacak - Son Dakika
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Samsun'da "İklim Değişikliği ve Etkileri" konulu resim yarışması yapılacak

24.04.2022 14:50
Samsun'da "İklim Değişikliği ve Etkileri" konulu resim yarışması yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi "Geleceğin İçin Resminle Fark Yarat" isimli resim yarışması düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi "Geleceğin İçin Resminle Fark Yarat" isimli resim yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasının konusu "İklim Değişikliği ve Etkileri" olarak belirlendi.

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerin katılabileceği yarışmanın başvuruları okullar aracılığıyla alınıyor. İki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada dereceye girenlere bisiklet, tablet, akıllı saat ve elektrikli scooter gibi ödüller verilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunları haline geldiğine işaret ederek, "Biz de belediye olarak mücadele noktasında birçok çalışma yürütüyoruz. Bu konuda çocuklarımıza, gençlerimize daha fazla ulaşıp farkındalıklarını artırmayı istiyoruz. Çevre Koruma Dairesi Başkanlığımız tarafından düzenlenen resim yarışması da bu amaca hizmet etmeye yöneliktir." ifadelerini kullandı.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Haziran, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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