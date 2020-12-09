Samsun'da kaçak avlanan 6 kişiye 13 bin 982 lira ceza verildi - Son Dakika

Uygulamalarda el konulan 6 tüfek, 82 fişek, 1 ses yayın cihazı ve avlanılan yaban kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ekipleri, Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi çevresinde üç farklı yerde uygulama yaptı.

Samsun 'da kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 13 bin 982 lira ceza kesildi.

Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm