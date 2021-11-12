Arama yapan polis, araç içine zulalanmış 3 ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 9 fişek ele geçirdi.

Samsun 'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz

Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti

Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama

4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş