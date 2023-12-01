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Samsun'da Kadın Adamı Tekme ve Yumrukla Saldırdı - Son Dakika

Samsun'da Kadın Adamı Tekme ve Yumrukla Saldırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın, kendisine hediye alan adama tepki göstererek tekme ve yumrukla saldırdı. Kadının saldırısı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Samsun\'da Kadın Adamı Tekme ve Yumrukla Saldırdı
01.12.2023 - 18:35,
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Kendisine hediye alan adama tekme yumruk böyle saldırdı

SAMSUN - Samsun'da bir kadın, kendisine hediye alan adama tepki göstererek tekme ve yumrukla saldırdı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde çalışan kadın, kendisine hediye veren adama kızarak saldırdı. Kadın ilk olarak adama "Ben sana ağabey dedim, nasıl böyle bir şey yaparsın, seni rezil edeyim mi?" diyerek tepki gösterdi. Akabinde adamın bindiği motosiklete defalarca tekme atan kadın sonrasında ise adama yumruklar savurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu. Gerginlik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Saldırı, Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kadın Adamı Tekme ve Yumrukla Saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Kadın Adamı Tekme ve Yumrukla Saldırdı - Son Dakika
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