Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

13.07.2022 14:20

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına ait kadavra ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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