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Samsun'da Kovid-19 aşılamasında durma noktasına gelindiği uyarısı - Son Dakika

Samsun'da Kovid-19 aşılamasında durma noktasına gelindiği uyarısı

17.12.2021 11:09
Samsun'da Kovid-19 aşılamasında durma noktasına gelindiği uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının adeta durma noktasına geldiği uyarısında bulunarak, "Lütfen şehrimizin ve ülkemizin sağlığını koruma adına bu hakkı kullanalım, hatırlatma dozlarımızı yaptıralım. Virüs bize bulaşmak için beklemiyor.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının adeta durma noktasına geldiği uyarısında bulunarak, "Lütfen şehrimizin ve ülkemizin sağlığını koruma adına bu hakkı kullanalım, hatırlatma dozlarımızı yaptıralım. Virüs bize bulaşmak için beklemiyor. Hastalık kapımıza geldiğinde erteleme şansımız da yok." ifadelerini kullandı.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 vaka sayıları belirgin bir artış göstermeden, dalgalı bir seyir izlemeye devam ettiğini belirtti.

Vaka sayılarının belirli bir seviyede kalması ve aylardır güçlü bir artış olmamasının kentteki aşı programının başarıyla uygulandığının bir göstergesi olduğunu aktaran Oruç, "Ancak bu başarının sürdürülebilir olması için aşılama çalışmalarının durmaması, hız kesmemesi ve halkımızın bu çalışmalara verdiği güçlü desteği sürdürmesi önem arz ediyor. Son bir ayın aşı verilerine baktığımızda bu desteğin azaldığını, bir kısır döngüye girdiğimizi, ilimizde ekiplerimiz tarafından köy köy, mahalle mahalle sürdürülen aşı çalışmalarına rağmen, Samsun'da aşılamanın adeta durduğunu görüyoruz. Bazı ilçelerimizde günlük aşı sayımızın 30'un altına düştüğü günler oluyor." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs, Kavak, Ayvacık, Alaçam ve Ladik ilçelerinde bir günde yapılan toplam aşı sayısının 149'da kaldığına dikkati çeken Oruç, bu ilçelerde 108 bin kişinin yaşadığını, 108 bin kişiden sadece 149'unun aşıya destek olduğu bir tabloda, insanları istedikleri düzeyde koruma altına alamayacaklarını kaydetti.

Bu tablonun, Omicron varyantının artık kapıları çalmaya başladığı şu günlerde, Samsun'u Kovid-19 karşısında yeniden savunmasız bir duruma düşüreceğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep oldu. Bu kolay bulaşma hızıyla şimdiye kadar İstanbul ve İzmir'de görülen varyantın hızla Samsun'a ulaşacağını öngörmek yanlış olmaz. Bu hızlı yayılıma karşı önlem almak ve Avrupa'da görülen günlük vaka sayısındaki artışın ülkemizde görülmemesi için, Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza, daha önce ister inaktif, ister MRNA aşısı ile aşılanmış olsunlar, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse, diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozlarını yaptırma hakkı verildi."

Bu hakkın kullanılmasını isteyen Oruç, "Virüs bize bulaşmak için beklemiyor. Hastalık kapımıza geldiğinde erteleme şansımız da yok. Biz de virüse gereken karşılığı verelim, aşımızı ertelemeyelim, ne olacak diye beklemeyelim. Hatırlatma dozlarımızı yaptıralım, şehrimizi bugüne kadar olduğu gibi el birliğiyle koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da Kovid-19 aşılamasında durma noktasına gelindiği uyarısı

İl Sağlık Müdürü, Muhammet Ali, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Kovid-19 aşılamasında durma noktasına gelindiği uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Kovid-19 aşılamasında durma noktasına gelindiği uyarısı - Son Dakika
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