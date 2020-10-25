Samsun'da palamut tezgahlarda 15-20 liradan satılıyor - Son Dakika

Samsun'da palamut tezgahlarda 15-20 liradan satılıyor

25.10.2020 15:01
Samsun'da palamut tezgahlarda 15-20 liradan satılıyor, System.String[]

Karadeniz'de sezonu sona ermek üzere olan palamut tezgahlarda 15-20 liradan satılıyor.

Karadeniz'de sezonu sona ermek üzere olan palamut tezgahlarda 15-20 liradan satılıyor.

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan ve yerini hamsi ve çinekopa bırakmaya hazırlanan palamut, tezgahlardaki hakimiyetini koruyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Onurcan Köse, AA muhabirine, hafta sonları balık satışlarının arttığını söyledi.

Köse, avlanan palamudun Karadeniz'de giderek azaldığını ifade ederek, "Avlanan palamut sayısı azaldı ama fiyatları normal, 600 gram gelen palamudun tanesi 15, 800 gram gelen palamudun tanesi ise 20 lira. İki aydır bol miktarda palamut satıyoruz. Sinop tarafından hamsi gelmeye başladı, fiyatı 25 lira." dedi.

Palamut fiyatının diğer illere göre Samsun'da uygun olduğunu da aktaran Köse, "Samsun'un fiyatları diğer illere göre uygundur. Kendimiz tutup perakende satış yaptığımız için fiyatlarımız uygun." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Kurtça Aydın ise daha önce 7 liraya kadar satılan palamudun şimdi 15-20 liradan satıldığına işaret etti.

Palamut sezonunun yavaş yavaş kapanacağını söyleyen Aydın, "Palamut gidiyor, yerine hamsi, çinekop geliyor. Palamutlar göç balığı, artık son balıklar." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda mezgitin kilosu 15 lira, istavrit ve barbun 15 lira, somon 25 lira, levrek, sargan ve çipura 40 lira, sarıkanat 50 lira, alabalık 25 lira ve kefal 15 liradan satışa sunuluyor.

Karadeniz, Samsun, Aydın, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da palamut tezgahlarda 15-20 liradan satılıyor - Son Dakika

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