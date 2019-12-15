Samsun'da Salon Okçuluk Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun'da Salon Okçuluk Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Samsun'da Salon Okçuluk Türkiye Kupası

6 saat önce

Samsun'da Salon Okçuluk Türkiye Kupası kupası yoğun katılım ile gerçekleşti.

Samsun'da Salon Okçuluk Türkiye Kupası, System.String[]

Samsun'da Salon Okçuluk Türkiye Kupası kupası yoğun katılım ile gerçekleşti.


Samsun İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Okçuluk Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası, İlkadım Okçuluk Okçuluk Salonu'nda yapılan final müsabakaları ile son buldu. 11 Aralık'ta başlayan turnuvada 32 ilden 66 kulüp toplamda 600 sporcu müsabakalarda ter döktü. Final müsabakalarına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere madalyalarını takdim etti.


Akabinde konuşma yapan Samsun ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesi şehir açısından çok iyi oldu. 600 sporcumuz burada madalya için ter döktü. Samsun spor konusunda kendini sürekli geliştiriyor. Ben yarışmalara katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.


Salon Okçuluk Türkiye Kupası ayrıca Türkiye'de özel bir kulüp tarafından düzenlenen ilk organizasyon olma özelliği taşıyor. - SAMSUN

Türkiye Kupası, Aralık, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak
Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber

Son Dakika Haberleri
19:50 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
19:49 Maçın ardından - Son Dakika Spor
19:48 Adana'da eskrim heyecanı sona erdi - Son Dakika Spor
19:47 Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı! - Son Dakika Spor
19:40 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Son Dakika Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Son Dakika Spor
19:24 Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da Salon Okçuluk Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]