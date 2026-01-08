Samsun'da Umreciler İlahilerle Karşılandı - Son Dakika
Samsun'da Umreciler İlahilerle Karşılandı

08.01.2026 17:32
Samsun Canik'te umreden dönenler, ilahilerle karşılanarak sosyal medyada viral oldu.

Türkiye yeni yıla girerken Samsun'un Canik ilçesinde umreden dönen vatandaşların 'Kabe'de hacılar hu der Allah' diyerek ilahilerle karşılanması sosyal medyada milyonlara ulaştı. Videonun baş aktörü AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, o ilginin nedenini anlattı.

Türkiye yeni yıla girerken sosyal medya Samsun Canik'ten yükselen bir ilahi sesiyle yankılandı. Yavuzselim Mahallesi'nde umreden dönen vatandaşlar, kapı kapı yapılan ziyaretlerle ilahiler eşliğinde karşılandı. Mahallede uzun yıllardır sürdürülen bu manevi geleneğe, AK Parti Canik İlçe Teşkilatı da eşlik etti.

O anlar cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve ortaya çıkan samimi görüntüler kısa sürede yayıldı. Gençler arasında paylaşılarak mizahi yönüne de dikkat çekilerek platformlarda dönen görüntüler, milyonlarca izlenme ve yüz binlerce beğeni aldı. O videoda da yer alan AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran ilginin arkasındaki süreci ve gelen geri dönüşleri anlattı.

"Bu bir mahalle geleneği"

Muhammed Emin Duran, Yavuzselim Mahallesi'nde umreden dönenlerin ilahilerle karşılanmasının köklü bir gelenek olduğunu vurguladı. Duran, "O akşam mahallemize 14'e yakın umreci dönüş yapmıştı. Teşkilat olarak kapı kapı hane hane ziyaretler ettik. Planlı bir şey değildi, O sırada 14. ziyaretimizi yapıyorduk kendi aramızda bir video çekelim dedik, spontane gelişti durum. Orada ilahi söylenirken sesi duyulunca ev sahibi kapıya doğru geliyor, kucaklaşma oluyor, çok güzel bir manevi ortam oluşuyor. Biz de bu geleneğe eşlik ettik" dedi.

"Yeni yıla ilahiyle girdik"

Paylaşılan videonun kısa sürede trend olmasına değinen Duran, "Tam 2026'ya girdiğimiz günlerde, ilahiler eşliğinde çekilen bir videonun parti sayfamızda 15 milyon izlenme ve yarım milyona yakın beğeni alması bizi onurlandırdı. Video sonrası 'yılbaşına ilahiyle girdik, kafamızda ilahi dönüyor' diyen çok oldu" şeklinde konuştu.

Olumlu geri dönüşler

Videoya gelen yorumların büyük bölümünün olumlu olduğunu belirten Duran, "Keşke bize de böyle gelinse, kapımızı açmak isteriz diyenler oldu. Bu güzel kültürün yaşatılmasına teşekkür edenler kadar, sosyal medya üzerinden partiye üye olmak isteyen gençler de bize ulaştı. Olumlu bir algıyla anılmak bizleri memnun etti" diye konuştu. - SAMSUN

