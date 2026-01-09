Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
3-sayfa

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
09.01.2026 13:55
Canik ve İlkadım'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 4530 adet uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, O.K. (31), O.Ö. (32) ve M.A. (21) isimli şahıslara ait 3 ayrı ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 4 bin 530 adet sentetik ecza ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, İlkadım, Samsun, Canik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
