Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

08.02.2026 01:08
Salıpazarı'nda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde S.K, A.K. ve N.Ş'nin ruhsatsız silah bulundurduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.K, A.K. ve N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

