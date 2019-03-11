Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucudan 13 Şüpheli Adliyede

Samsun'da Uyuşturucudan 13 Şüpheli Adliyede

27 dakika önce

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Uyuşturucudan 13 Şüpheli Adliyede, System.String[]
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda geçtiğimiz Cuma sabahı Samsun'un Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 196,94 gram bonzai, bin 42 kapsül sentetik ecza, satışa hazır fişekler halinde 12,60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 1'i savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 13 şahıs ise bu sabah "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Ahmet Kural'ın Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı

Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 09:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucudan 13 Şüpheli Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]