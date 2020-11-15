Samsun'da yeni sanayi sitesi inşaatı yıl sonunda başlayacak - Son Dakika

Samsun'da yeni sanayi sitesi inşaatı yıl sonunda başlayacak

15.11.2020 13:03
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni yapılacak Toybelen Sanayi Sitesi inşaatına yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni yapılacak Toybelen Sanayi Sitesi inşaatına yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toybelen Sanayi Sitesi inşaatına yıl sonunda başlanacak, proje 650 günde tamamlanacak.

Gülsan Sanayi Sitesi'ni şehir merkezi dışına taşımak için 20 yıldır mücadele veren Samsun, tarihinin en büyük dönüşümüne hazırlanıyor. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Toybelen mevkisinde 800 dönümlük arazinin altyapısını sanayi sitesi için hazırlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yatırımıyla hayata geçirecek. 2022 yılında proje tamamlanacak, Gülsan Sanayi Sitesi yıkılacak.

Yeni sanayi sitesinin işleyiş ve sistemiyle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'de devasa büyüklükteki küçük sanayi sorununu ilk çözen şehir olacaklarını belirtti.

Modern, iş koluna göre kümelenmiş, düzenli ve sistemli çalışan bir sanayi sitesi kuracaklarını vurgulayan Demir, "Belediye kasamızdan kuruş para çıkmadan inşa edilecek. Samsun'a yakışmayan o çirkin dokunun dönemimiz içinde tarihe karışacak olmasından da şimdiden büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yıllardır süren süreç ve belirsizliğin artık sona erdiğini belirten Demir, şöyle devam etti:

"Yer konusu halledildi. İhale yapıldı. Yıl sonuna doğru inşaat çalışmaları başlayacak. Allah nasip ederse 2 sene sonra bitecek. Orada önceliğimiz Gülsan esnafıdır. Orada kayıtlı olan esnaflarımız belli. Belgesi olup esnaflık faaliyetini sürdüren herkes isterse Toybelen'den dükkan satın alabilecek. Dükkanı olmayan kimse kalmasın istiyoruz. Şu an formlar hazırlanıyor. Esnaflarımızla yapacağımız görüşmelerin ardından sayı da netlik kazanacak. Elimizde ne kadar dükkan kaldığına bakıp değerlendireceğiz. Yer kalırsa diğer sanayi bölgesindeki esnaflarımıza da kapımızı açabiliriz."

Toybelen Sanayi Sitesi'nde 200 ve 400 metrekare olmak üzere bin 526 dükkan yapılacağını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yerleşim düzeniyle ilgili TOKİ'ye ayarlamalar yaptırıyoruz. Faaliyet alanlarına ve iş kollarına göre bloklara yerleşecekler. Hırdavatçılar, mobilyacılar, oto tamircileri, yedek parçacılar, alım satımcılar kümelenecek. Şu an bin metrekareden fazla alanda faaliyet gösterenler için de ayrı bir çalışma yapacağız. Yeni siteyi büyütmeyi düşünmüyoruz. Çok özel bir yer. Projesi çok güzel, altyapısı mükemmel. Otopark ve sosyal alanlarıyla adeta yaşam alanı olacak."

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Sitesi, Toybelen, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da yeni sanayi sitesi inşaatı yıl sonunda başlayacak - Son Dakika


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