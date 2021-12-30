Samsun'da Yiğit Benzer'in adı okulunda açılan sınıfa verildi - Son Dakika

Samsun'da Yiğit Benzer'in adı okulunda açılan sınıfa verildi

SAMSUN - Samsun'da gazeteci Hasan Benzer'in korona virüsü tedavisi sonrası taburcu olmasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlu Yiğit Benzer'in ismi okulunda açılan Akıl-Zeka Oyunları ve Edebiyat Atölyesi sınıfına verildi.

Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu'nda Yiğit Benzer Akıl-Zeka Oyunları ve Edebiyat Atölyesi sınıfının açılışı yapıldı. Sınıfın oğlunun isminin verilmesi nedeniyle duygularını dile getiren Yiğit'i babası Hasan Benzer, "Yaklaşık 57 gün önce vefat eden Yiğit Benzer'in babasıyım. Acımız büyük, acımız sonsuz. İnşallah Şehit Yasin Boy Ortaokulu'nda Yiğit Benzer Akıl-Zeka Oyunları ve Edebiyat Atölyesi'nin açılmasıyla bir nebze olsun Yiğit'in ismini yaşatacağız. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yararlı bir atölye olur. İnşallah çocuklarımız güzel bir şekilde buradan yararlanır" dedi.

Okul Müdürü Halil İmeci, "Okulumuz olarak vefat eden öğrencimizin adını yaşatmak istedik. Öğretmen arkadaşlarımızla, okul aile birliğiyle, öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek 'ne yapabiliriz' diye düşündük ve bu işe karar verdik. Hem çocuklarımız buradan faydalanacaklar hem de vefat eden öğrencimizin ismi sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.

Yiğit'in vefatının ailesi başta olmak üzere arkadaşları, öğretmenleri ve tüm Samsunluları çok üzdüğünü ve acısının hala taze olduğunu dile getiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, aileye sabırlar diledi. Öğrencilerin açılan sınıfta kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra yeni eserler ortaya koyarak geleceğin yazarı olma yolunda ilerlemelerine imkan sunmanın amaçlandığını da ifade etti.

Açılışta bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da aileye baş sağlığı dileklerini ileterek Yiğit'in isminin veriliği sınıfın da hayırlı olmasını temenni ettiler. Başkan Deveci, Yiğit Benzer Akıl-Zeka Oyunları ve Edebiyat Atolyesi'ne çocuk kitapları hediye edeceğini de belirtti.

Açılışa Yiğit Benzer'in ailesi, okul arkadaşları, öğretmenleri ve idareciler de katıldı. Dua edilmesinin ardında yapılan kurdele kesimi ile Yiğit Benzer Akıl-Zeka Oyunları ve Edebiyat Atölyesi sınıfı öğrencilerin kullanımına açıldı.