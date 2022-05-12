Samsun'da yurda kaçak giren Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçtakilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 5 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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