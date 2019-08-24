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Samsun'daki sağanak

1 saat önce

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Salıpazarı, Terme ve Çarşamba ilçelerinde sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

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AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Salıpazarı, Terme ve Çarşamba ilçelerinde sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Salıpazarı ve Terme'de incelemelerde bulunduktan sonra Çarşamba ilçesi Kürtün Mahallesi'nde su basan bölgede inceleme yapan Köktaş, "Samsun'un orta kesiminde kısa süreli ancak şiddetli bir yağmura maruz kaldık. Bunun sonucunda iki hemşehrimizi bugün defnettik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

Sağanağın Salıpazarı, Terme ve Çarşamba ilçelerinde hasara neden olduğunu, Terme'de tarım alanlarının zarar gördüğünü dile getiren Köktaş, "Fındık hasat dönemi olduğu için fındık harmanlarındaki zararlar var. Fındık ağaçlarının dallarından dökülen fındıklar suya kapılarak kayboldu. Bu da üreticimizin beklediği fındık gelirinde büyük zarara neden oldu. Devletimizin ilgili kurumları olayla ilgili çalışmalarını gerçekleştirecek. Bizler de zarar gören bölgelerimizi gezerek bir rapor hazırlayarak ilgili yerlere ulaştıracağız. Sorunların çözülmesi için hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. " diye konuştu.

İncelemelere Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve Kürtün Mahallesi Muhtarı Özkan Yıldırım da katıldı.

Salıpazarı, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:52 Kaynak: AA
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