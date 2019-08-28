Son Dakika Haberleri: Samsun'daki selin yaraları sarılıyor
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Samsun'daki selin yaraları sarılıyor

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 23 Ağustos'ta yaşanan sağanağın ardından çadırları çamur içinde kalan mevsimlik işçilere AFAD elini uzattı.

Samsun'daki selin yaraları sarılıyor, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 23 Ağustos'ta yaşanan sağanağın ardından çadırları çamur içinde kalan mevsimlik işçilere AFAD elini uzattı.
Çatak Mahallesi'nde sağanak yağışta mevsimlik işçilerin çadırları çamur içinde kalmıştı. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine ekipler, mevsimlik işçilerin kaldığı bölgeye gelerek çok sayıda çadır kurdu.
Öte yandan Salıpazarı ilçesindeki sel nedeniyle de Salıpazarı- Terme yolunda Terme Çayı kenarında bulunan fındık bahçelerini çamur içinde kaldı.
Üreticiler, fındıklarının sel suları ile yok olduğunu ya da çamur altında kalarak çürüdüğünü belirtti.
Samsun, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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