Samsun'daki selin yaraları sarılıyor
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 23 Ağustos'ta yaşanan sağanağın ardından çadırları çamur içinde kalan mevsimlik işçilere AFAD elini uzattı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:02 Kaynak: AA
'un Çarşamba ilçesinde 23 Ağustos'ta yaşanan sağanağın ardından çadırları çamur içinde kalan mevsimlik işçilere AFAD
elini uzattı. Çatak
Mahallesi'nde sağanak yağışta mevsimlik işçilerin çadırları çamur içinde kalmıştı. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine ekipler, mevsimlik işçilerin kaldığı bölgeye gelerek çok sayıda çadır kurdu.
Öte yandan Salıpazarı
ilçesindeki sel nedeniyle de Salıpazarı- Terme
yolunda Terme Çayı
kenarında bulunan fındık bahçelerini çamur içinde kaldı.
Üreticiler, fındıklarının sel suları ile yok olduğunu ya da çamur altında kalarak çürüdüğünü belirtti.
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