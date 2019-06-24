Son Dakika Haberleri: Samsun'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'dan kısa kısa

2 saat önce

Samsun'un Kavak ve Ladik ilçelerinde ot hasadı sürüyor.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]
Samsun'un Kavak ve Ladik ilçelerinde ot hasadı sürüyor.
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların yağışlı gitmesi nedeniyle ot hasadından olumlu sonuç alındığını söyledi.
Hayvan yetiştiricilerinin yoğun şekilde arazilerindeki otu hasat ettiklerini anlatan Demir, "Nisan, mayıs ve haziran aylarında Ladik ve çevre ilçelerimizde bol miktarda yağış oldu. Bu vesileyle arazilerde beklenilenin üstünde ot yetişti. Hayvan yetiştiricilerimiz yağışın ardından sıcak ve güneşli havayı fırsat bilerek zamanını geçirmeden ot hasadına başladı." dedi.
Yağış nedeniyle bazı buğday ekili arazilerin de otluğa dönüştüğünü belirten Demir, "Elverişsiz hava şartları nedeniyle yabancı otla mücadele yapılamayan buğday ekili tarlaları ot kaplamış. Arazi buğday değil adeta otluk haline dönüşmüş. Vatandaşlarımızın bu durumdaki arazilerde buğday yerine ot hasadı yaparlarsa daha kazançlı olur." ifadesini kullandı.
Ladik ve Kavak ilçelerinde yaklaşık 60 bin dekar arazide ot hasadı yapılıyor.
Eğitim-Bir-Sen üyeleri piknikte buluştu
Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle piknik etkinliği düzenledi.
Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Müdürü Necdet İğci, Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Dursun ve sendika yönetim kurulu üyeleri ile aileleri katıldı.
Dursun, üyeleri ve aileleriyle eğitim öğretim yılının sonunda tanışma, kaynaşma ve birlikteliği artırma amaçlı piknik yaptıklarını anlatarak, "Hanımların ve çocukların katılımının çokluğu, sendikamızın aileye, birlikteliğe ne kadar önem verdiğini görme fırsatı verdi." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Eğitim Bir Sen, Kavak, Ladik, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Mersin'de tren kazası: 1 ölü 4 yaralı Sosyal medyada çağrı: İmamoğlu'nun astığı Atatürk portresi geri gelecek İBB'nin ikinci adamı kim olacak? Nagehan Alçı "Canlı yayını terk etti" iddiasına yanıt verdi: Buna yalnızca "pes" diyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:45:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]