Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile Samsun Büyük Anadolu Hastanesi iş birliğinde sağlık eğitimi düzenlendi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, hastane genel müdür yardımcısı Fatih Esen'in konuşmasının ardından ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, kırık çıkık, çocuk ortopedisi ile diz ve kalça protezi ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, seminerin ardından Erdoğan ve Esen'e plaket verdi.

Programa Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Eyüp Ünlü, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ile vatandaşlar ve kadın kursiyerler katıldı.

Havza'da e-fatura dijital dönüşüm bilgilendirme toplantısı

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle e-fatura dijital dönüşüm bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, odanın toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, e-belge ve e-defter uygulamalarının 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu hale geleceğini hatırlatarak, üyelerinin cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için yasa, yönetmelik veya sistem değişikliklerine en kısa sürede adapte olmasının önem taşıdığını söyledi.

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul ise gelişen teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlara uyum konusunda kendilerini hızlı şekilde adapte ettiklerini anlattı.

Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde elektronik ortamda işlem yapmak ve belirli şartları sağlayan mükelleflerin sistem entegrasyonunu sağlamalarının zorunlu hale geldiğini aktaran Yumbul, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Müdürü Murat Kahramanoğlu ve Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Serkan Baydemir ile Gelir Kurumlar ve Diğer Vergiler KDV ve ÖTV Müdürü Özdemir Özberk tarafından e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-smm, e- müstahsil makbuzu, e gider pusulası, e-defter, e-sigorta poliçesi, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve değerli konutlar vergisi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Program, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından son buldu.

Güney Bölgesi Futsal Turnuvası birincileri belli oldu

Okul Sporları Güney Bölgesi Futsal Turnuvası, Havza'da yapılan müsabakalarla sona erdi.

Havza Sportif Müsabakalar Bölge Koordinatör Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Havza, Kavak, Asarcık, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinin futsal takımların katılımıyla düzenlen Okul Sporları Güney Bölgesi Futsal Turnuvası birincileri belirlendi.



Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlar sonucunda güney bölgesini il müsabakalarında temsil etme hakkını genç kız futsal grubunda Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi, genç erkekler bölge grubunda Ladik Akpınar Fen Lisesi, genç erkekler Havza grubunda Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, küçük erkeklerde Havza 25 Mayıs Ortaokulu ve yıldız erkeklerde Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu elde etti.

Havza Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Uzun bir maç trafiğinin ardından okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Terme'de sokak kedilerine sıcak yuva

Terme Belediyesince ilçedeki sokak kedileri için yaptırılan kedi evleri, belirlenen yerlere konuldu.

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ahşap işleme atölyelerinde yapılan dörder yuvalı kedi evleri, sokakta yaşayan hayvanlar için soğuk kış günlerinde sıcak yuva oldu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, hayvanların kendilerine Allah'ın emaneti olduğunu, insanlar için yaptıkları hizmetlerin yanında onları da kollayıp gözetmenin görevleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kedilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve kedi evlerinin temizliğinin belediye ekipleri tarafından yapılacağını aktaran Kılıç, "Burada beslenen kediler, dış etkenlerden korunmuş şekilde günlük ihtiyaçlarını giderebilecek. Belediye olarak insanlarımızın huzuru ve refahı için gayret gösterirken çevremize, doğaya ve sokak hayvanlarımıza da önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kedi evleri üretmeye devam edeceklerini anlatan Kılıç, "Sokak hayvanları için bu tür sığınma evlerinin sayısını artıracağız. Beslenmeleri konusunda zaten gerekeni yapıyoruz ancak kış uzun, hemşehrilerimiz mama ve su kaplarına katkı sağlayabilir." dedi.

Kavak HEM, konfeksiyon ve tekstil kursu açacak

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) tekstil ve konfeksiyon kursu açılacağı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, ilçede faaliyet gösteren konfeksiyon ve tekstil fabrikalarının eleman ihtiyaçlarının HEM kurslarında karşılanacağını söyledi.

Bu kapsamda açılacak kurslarda eğitmen olarak 2 personel görevlendirildiğini belirten Ersoy, başarılı olan kursiyerlere sertifika vereceklerini dile getirdi.